В Москву пришло долгожданное потепление

У россиян началась короткая рабочая неделя — всего четыре дня. Не менее хорошие новости преподнесла и погода. Правда, пока только москвичам и жителям Подмосковья.

По прогнозам синоптиков, сегодня в столичный регион придет потепление. Температура воздуха в Москве поднимется до плюс 6-8 градусов, а по области ожидается до плюс 4-9. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм рт.ст. Осадки не ожидаются.

Как рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, на погоду окажет влияние гребень антициклона. В среду будет еще на пару градусов теплее. Ночью будет около нуля, возможна гололедица.