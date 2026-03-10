Опрос: примерно 30% россиянок сдали бы в ломбард подарки от бывшего

Ненужные украшения, сломанные аксессуары и подарки от бывшего возглавили топ вещей, которые россиянки несут в ломбард.

58% россиянок сдают украшения, которые больше не носят. 46% избавляются от сломанных изделий, 37% несут в ломбард вышедшие из моды украшения, сообщили РИА Новости в в ювелирной сети "585 Золотой".

Подарки от бывшего молодого человека сдают в ломбард 35% респонденток. С фамильными и унаследованными драгоценности готовы расстаться только 11% опрошенных.

Опрос также выяснил, что чаще всего россиянки продают золото для оплаты медицинских услуг и кредитов, покупок дорогой техники, путешествий, покрытия базовых нужд и "дофаминовых покупок". Ни под каким предлогом не пойдут в ломбарды только 7% россиянок, среди зумеров этот процент больше - 18%.