Оба мужа бросили, едва не потеряла сына: боль и горечь Валентины Толкуновой

Раскроем тайну "Двойного успеха" Юрия Саульского и Валентины Толкуновой. Почему творческий союз певицы и композитора не прекратился даже после развода?

Юрий Саульский и Валентина Толкунова. Композитор и певица. Их связала музыка, для которой разница в возрасте не имеет значения. Будущий, как его назовут, министр джаза СССР родился на 20 лет раньше.

В детстве, прибежав из кинотеатра, где играл оркестр Цфасмана, он садился за рояль, чтобы повторить мелодию. Незаурядный талант заметила мама, певица из хора Свешникова, и взялась за образование сына с плёткой в руках.

"Рояль для меня был живым существом, я его немножко даже побаивался, как будто это какое-то крупное чёрное животное", - говорил Юрий Саульский, композитор, народный артист РСФСР.

Чтобы приручить инструмент, понадобилось терпение. Он учился в школе Гнесиных, образование продолжил в эвакуации – поступил в военное музыкальное училище. В 1945 году Юрий участвовал в знаменитом Параде Победы, играя на валторне, в 1954-м окончил Московскую консерваторию, а в 1956-м снялся в фильме "Карнавальная ночь".

Валентина Толкунова хотела бы родиться в XIX веке, а родилась в середине ХХ, в Армавире. Потом родители переехали в Москву, и Валя стала петь в детском хоре, которым руководил Семён Дунаевский, брат композитора Исаака Дунаевского.

"Русская красавица" – говорили о женщине с неизменной ниткой жемчуга в длинных волосах, о певице с голосом, похожим на звук флейты.

Время не стояло на месте. Именно Саульский написал песню для КВН, ставшую гимном телевизионной игры. Энергичный, талантливый, он фонтанировал музыкой и создал свой оркестр под названием "ВИО-66". Именно здесь Юрий Саульский встретил начинающую певицу Валентину Толкунову, ради которой оставил прежнюю семью, где подрастал сын. Тем не менее, они поженились. Для неё это была первая большая любовь. Она расцвела как женщина и раскрылась как певица.

Саульский сочинял, Толкунова исполняла. Казалось, так будет всегда, но для Валентины Юрий был больше воспитателем, чем мужем. "Ночи надо проводить в музыке", – говорил он, а сам проводил их с другой.

Семейный союз продлился пять лет, а творческий не прекращался никогда. После развода Валентина Толкунова вышла замуж за журналиста-международника. Юрий Папоров влюбился в неё на концерте в посольстве, когда пытался перевести слова "полустаночек" и "полушалочек".

В 90-х, когда её песни определили словом "неформат", Валентина Толкунова не стала бороться за телеэфиры и ездила с концертами по стране. Шли годы, семейная жизнь не сделала Валентину счастливой. Она едва не потеряла сына из-за пагубных привычек. Она не теряла надежды вновь сойтись с Юрием Саульским, после развода он женился трижды. Но судьба распорядилась по-своему, а может, просто время любви прошло.

