"Уже четвертая стадия": онколог раскрыл подробности лечения Лерчек

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, больна раком. Об этом сообщил ее муж, танцор Луис Сквиччиарини. Болезнь у Лерчек выявили сразу после родов в конце февраля.

Луис 8 марта выступил с заявлением. Танцор рассказал, что его жена борется с тяжелым заболеванием. Сквиччиарини призвал всех неравнодушных молиться за Чекалину, ведь драгоценное время для лечения потеряно, и спасти блогера теперь может лишь чудо.

"Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Так же была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы", — пояснил Луис.

Сейчас Валерия находится дома. Она написала отказ от госпитализации, чтобы провести время с новорожденным сыном.

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин раскрыл подробности лечения блогера. "Если речь идет о метастазах, разрушении позвонков, то здесь уже четвертая стадия. Результат лечения зависит от того, какие клетки участвуют в процессе образования опухоли, где она локализована", — сообщил врач.

По его словам, шанс на выход в ремиссию у Чекалиной есть. "Если это болезни, связанные с кроветворением, например, по типу лимфомы, то там вероятен хороший результат, даже несмотря на то, что болезнь запущенная. Возможно добиться полной ремиссии, то есть отсутствия признаков клинической болезни, но риски всегда будут сохраняться", — пояснил Черемушкин в беседе с "АиФ".

При этом онколог опроверг информацию о том, что беременность спровоцировала рак. По словам специалиста, это стало фактором, который мог ускорить развитие болезни, но не вызвал ее.