Из стран охваченного военным конфликтом Ближнего Востока возвращаются наши соотечественники. Вывозные рейсы организует Минтранс. Накануне вечером самолёт из столицы Катара приземлился в аэропорту "Шереметьево". На родину прибыли туристы и юные спортсмены.

Долгожданная посадка в Шереметьеве. В Москву вернулись пассажиры первого за 9 суток рейса из Дохи. Лайнер следовал по специальному безопасному коридору.

Лариса с ребенком оказалась на каникулах в самое неподходящее время. Вылететь должны были еще первого числа, но рейс всё время откладывали. На связи с людьми постоянно были и наше посольство, и власти Катара.

В диппредставительстве уточнили: вывозят в первую очередь семьи с детьми, пожилых и тех, кому срочно нужна помощь врачей. Среди застрявших в Дохе оказалось много ребят, которые приехали на спортивные соревнования. Москвичка Анна как раз из такой группы, была на футбольных сборах вместе с сыном. В день долгожданного вылета до последнего было неясно, получится ли улететь. Самолет долго держали на полосе, а в небе кружили вертолеты.

Ситуация в небе по-прежнему сложная. Иран, Ирак, Бахрейн и Кувейт полностью закрыты. Катар открыл два коридора, но только на несколько часов в сутки. Самая тяжелая обстановка - в ОАЭ. По последним данным нашего генконсульства, там застряли по меньшей мере 20 тысяч российских туристов. Аэропорт Дубая не работает, поэтому еще как минимум 5 тысяч человек не могут улететь с пересадкой из третьих стран.

Перевозчики стараются добавлять рейсы, но люди все равно ждут вылетов - на Шри-Ланке, Пхукете, в Бангкоке, и даже на Занзибаре. Как сообщили в АТОР, туроператоры, как могут, способствуют своим туристам: продлевают проживание, организуют альтернативные вылеты.