Иран отказался вести переговоры с США

Власти Ирана пока не намерены вести переговоры с США, исходя из горького опыта всех предыдущих попыток. Об этом сообщили в МИДе Исламской республики, уточнив: финальное решение будет принимать новый глава государства.

Сегодня американские военные опубликовали кадры ударов по иранским ракетным установкам. А израильская армия атаковала гражданские объекты в городе Хомейн: бомбы упали на здание школы и жилые дома.

Со своей стороны КСИР подверг массированным обстрелам авиабазу США в Бахрейне - там полыхает пожар. Столб чёрного дыма поднимается над иракским Эрбилем. Сирены тревоги звучат в Дубае и израильской Хайфе.

В Тель-Авиве осколки сбитой иранской ракеты упали в городской застройке. Армия Израиля продолжает военную операцию и в Ливане. Новым обстрелам подверглись жилые районы Бейрута.