Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Георгия Маркина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на 8-летнего Георгия Маркина из Пензенской области. Его жизнь под угрозой из-за острого лимфобластного лейкоза - рака крови. Мальчик перенёс трансплантацию костного мозга, но начались серьёзные осложнения. Спасти ребёнка может только специальная терапия. Цена жизни - почти шесть миллионов рублей. Препараты требуются очень срочно. Родители в отчаянии.

Помочь может каждый. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Раньше он мечтал быть пожарным, полицейским или супергероем. Но последний год все изменил. Теперь восьмилетний Георгий хочет быть похожим на тех, кто его спасает.

Все началось осенью позапрошлого года. На свой седьмой день рождения ребёнок вместо цирка оказался в травмпункте. По дороге сильно заболела рука, был диагностирован перелом, мальчику наложили гипс.

"Перед этим рука у него не болела, он нигде не ударялся. Мы предположили только, что, возможно, перед этим на уроке физкультуры он мог где-то упасть или ударился. И не говорил о боли. Вечером, когда мы приехали домой, у него заболела вторая рука", - рассказала Мария Маркина, мама мальчика.

А потом Георгий стал жаловаться на ноги - было больно ходить. Сначала врачи говорили об артрите. Лечили суставы, отпустили домой. Но после ветрянки боли вернулись с новой силой. У мальчика взяли пункцию костного мозга.

"У нас уже было более 90 процентов поражения костного мозга. Я не поверила сначала, как будто это было не со мной", - говорит Мария Маркина.

Невозможно было принять, что у долгожданного любимого мальчика смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Началось тяжелое лечение: блоки высокодозной химиотерапии, потом - пересадка костного мозга. Дома не были почти год. Мария вспоминает: сын держался, несмотря на страх и боль.

"В основном, все дети на наркоз всегда берут родителей и держат за руку. Георгий говорил: "Пусть мама уйдет, чтобы она не волновалась". Никогда меня с собой не брал", - рассказала Мария Маркина.

Самый тяжелый период - после трансплантации. Георгий потерял аппетит, у него месяцами держалась высокая температура. Начались осложнения - в том числе рецидивирующая цитомегаловирусная инфекция. Она поражает легкие и желудочно-кишечный тракт, вызывает заболевания, которые не поддаются лечению. Мальчик уже дважды попадал в реанимацию.

Спасти жизнь Георгия смогут специальные препараты. Они помогут справиться со смертельной инфекцией и защитить ослабленный организм. Стоят необходимые лекарства почти шесть миллионов рублей! Для семьи из Пензенской области - сумма немыслимая.

"В настоящее время у нас работает только папа. Мы хотим, чтобы наш ребенок выздоровел, и мы вернулись домой здоровыми. И чтобы наша болезнь больше никогда не возвращалась. Очень просим всех о помощи. Помогите нам, пожалуйста", - сказала Мария Маркина.

Мальчик уже пятый месяц не выходит на улицу - за тем, как снег выпал, а теперь тает - наблюдает из окна. Мальчик верит, что сможет справиться и вернуться домой. И сейчас так важно помочь маленькому Георгию выиграть его главный бой – за жизнь.

Ещё раз напомним – времени у мальчика мало, смертельно опасная инфекция быстро прогрессирует. Начать терапию необходимо как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Георгия Маркина, программа 2503