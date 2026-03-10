Россияне с лета начнут получать новые штрафы

В начале лета россиян начнут штрафовать за наличие борщевика и других опасных растений на дачных участках.

Закон вступил в силу с 1 марта 2026 года, но реальная угроза штрафов начнется примерно с мая-июня, когда растения пойдут в рост и станут видимыми. Инспекторы и сотрудники Россельхознадзора будут совершать рейды и осмотры дач.

Штрафы для физлиц составят от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 до 700 тысяч рублей сообщила РИА Новости директор АНО "Академия современной юриспруденции" Елена Гринь.

Ранее россиян предупредили, что за распространение ясенелистного или американского клёна грозит штраф до 700 тысяч рублей.