Дочь и мать бросили Волочкову после тяжелой операции в Германии: "Ариадна даже не позвонила"

Анастасия Волочкова в конце февраля вернулась из Германии. По словам балерины, в одной из лучших немецких клиник ей сделали операцию. Теперь артистка восстанавливается дома, однако даже самые близкие ее не навещают.

Ни мать, ни дочь не отреагировали на проблемы Волочковой со здоровьем. По словам артистки, Тамара Владимировна и Ариадна знали об операции, но не связались с ней и до сих пор не навестили.

"Мне Ариадна даже не позвонила. Они знали. Я сказала уже, когда прилетела. Ни сочувствия, ни сострадания, ничего", — посетовала экс-прима Большого театра в эфире программы "Ты не поверишь!".

У Анастасии с родственницами непростые отношения. Ранее балерина рассказывала, что мать ей завидовала и вмешивалась в личную жизнь. С дочерью Волочкова тоже практически не общается. Артистка не одобрила мужа Ариадны и перед свадьбой публично его критиковала.

Балерина призналась, что чувствует себя не лучшим образом и поддержка близких ей бы точно не помешала. Анастасия рассказала, что сначала скрыла детали операции, говорила, что ничего страшного не произошло. Но на самом деле Волочкова рискует навсегда остаться без любимого дела. У нее стерлась хрящевая ткань, и если операция не даст результат, Анастасия больше не сможет танцевать.