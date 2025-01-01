В Кировограде родственники пропавших военных 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ провели акцию протеста.

Почти одна тысяча военных 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ якобы пропала без вести в 2025 году при попытке форсировать реку Волчья около Волочанска в Харьковской области.

"Женщины вышли с баннерами, на которых были нанесены фотографии около 1 000 солдат 57-й бригады", - сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Родственники всеми силами пытаются привлечь внимание к судьбе военных и получить от властей больше информации о пропавших.

Ранее российские источники сообщали о колоссальных потерях ВСУ при попытке переправиться через Волчью. На дне этой "реки смерти" находятся тысячи "пропавших без вести" украинских солдат, рассказал собеседник ТАСС.