Новые детали в деле бесследно пропавшей Анны Цомартовой: следователи получили ответы из трех стран

Анна Цомартова пропала два года назад после соревнований в Каспийске. Студентка университета МВД вышла прогуляться к морю и исчезла.

Первая версия о том, что Цомартова утонула, так и не подтвердилась, а родители и друзья не прекращают поиски. Они уверены — Анна жива. На то, что студентка спланировала побег, указывает ряд знаков. Близкие девушки считают, что ее завербовали.

Мама Анны Диана Цомартова не теряет надежду однажды снова встретить дочь. Она ведет Телеграм-канал, где рассказывает о том, как продвигаются поиски. Люди со всего мира пишут ей, помогают искать Анну. Похожую на Цомартову девушку сначала заметили в Дубае, потом в Турции и Азербайджане. Российские следователи направили запросы в эти страны, а также в государства, расположенные у Каспийского моря, где теоретически могла оказаться Анна.

Как сообщили в Следственном комитете Диане Цомартовой, на официальные запросы уже ответили Азербайджан и Туркменистан. Там были проведены проверки, но признаков нахождения россиянки обнаружить не удалось.

Также на связь вышли турецкие правоохранители. Генеральный секретариат Интерпола в этой стране сейчас проводит дополнительную работу. ДНК Цомартовой сверяют по централизованным геномным базам и ищут в медицинских организациях. Когда турецкая сторона завершит анализ данных, результаты будут переданы в Россию.

Лишь одна страна, получившая запрос по делу пропавшей студентки, сотрудничает неохотно. ОАЭ пока не дали ответа на запросы следователей. Хотя именно там удалось сфотографировать девушку очень похожую на Анну. Снимок изучили криминалисты из Ростова-на-Дону и отметили, что ряд внешних признаков у девушки с фото действительно совпадает с Цомартовой.

Однако российским следователям пока не удалось получить хотя бы записи камер видеонаблюдения из метро Дубая. Дополнительные запросы через Интерпол в Абу-Даби тоже проигнорированы.