Иран назвал условие прохода танкеров с нефтью через Ормузский пролив: оно едва ли выполнимо

Корпус стражей исламской революции назвал условие для получения права прохода судов через Ормузский пролив. Через него проходит около трети мирового экспорта нефти.

Разрешение на проход судов, в том числе танкеров с нефтью, могут выдать любой арабской или европейской стране, если она вышлет израильских и американских послов со своей территории. Предложение Тегерана начнет действовать со среды, заявили в КСИР.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что диалог с США больше не входит в повестку дня Ирана. По его словам, Тегеран не закрывал пролив и не препятствовал проходу судов.

Ормузский пролив оказался фактически перекрытым после начала ударов США и Израиля по Ирану. Конфликт и закрытие пролива привели к тому, что в минувшие выходные стоимость нефти марки Brent подскочила до $110 за баррель.

Комментируя перекрытие Ормузского пролива, Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами в 20 раз сильнее прежних.