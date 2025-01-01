Бывшая жена Никиты Преснякова устроила погром в ресторане в Москве: залезала на стол и била посуду

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместе около десяти лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Однако летом 2025 года пара объявила о разводе.

Супруги не назвали конкретную причину разрыва, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Однако близкие пары намекнули, что брак рухнул из-за финансов. У Никиты без поддержки знаменитой бабушки началась серьезные проблемы с деньгами. Пресняков-младший не смог найти достойную работу в США и заложил московскую квартиру, что ему подарила Алла Пугачева.

Ни Никита, ни Алена эти слухи не комментируют. Однако пока Пресняков страдает в Америке по рухнувшему браку, Краснова счастлива в новых отношениях и хвастается роскошной жизнью. На днях Алена отметила 29-летие. Она собрала друзей в греческом ресторане в Москве. В заведении явно принято гулять шумно, и Краснова поддержала эту традицию. Именинница танцевала на столе, с азартом била посуду и страстно целовалась со своим новым мужчиной.

Для необычной вечеринки Алена выбрала белое кружевное платье с полупрозрачный юбкой, а дополнила образа диадемой в виде лавровых листьев. В день своего рождения Краснова была похожа на невесту.

Напомним, что бывшая жена Никиты Преснякова встречается с 30-летним бизнесменом Сергеем Тюленевым. С предпринимателем Алена познакомилась, когда была еще замужем.