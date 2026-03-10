В России предотвратили подрыв многоквартирного жилого дома

Российские спецслужбы за последнее время предотвратили целый ряд терактов, включая подрыв многоквартирного жилого дома, преступления в общественном транспорте и убийства высокопоставленных представителей органов власти.

"Сделано многое, хотя и не все попадает на ленты новостей", - сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников в интервью "Российской газете".

В каких городах злоумышленники планировали осуществить теракты, Бортников не уточнил.

Всего за минувший год спецслужбам удалось предотвратить 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов. Пресечена деятельность 79 законспирированных террористических ячеек, ликвидированы 27 террористов.