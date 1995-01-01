Зудину ставил на главные роли, а Саше доставались лишь эпизоды: старшая дочь так и не простила Олега Табакова

Олега Табакова нет в живых уже 8 лет. Актер скончался 12 марта 2018 года. На его похороны пришли сотни людей, не было лишь одного из самых близких — дочери Саши.

Выходец из Саратова, Олег Табаков женился на москвичке Людмиле Крыловой в 1959-м. Оба работали в "Современнике", снимались в кино. Еще не слишком известный Олег Павлович так окунулся в работу, что к 29 годам свалился с инфарктом. Выкарабкался только благодаря жене. Та тоже успевала работать, заниматься хозяйством, квартирой, которую подарил молодоженам ее отец, и растить двоих детей: в 1963 году появился на свет Антон, в 1966-м Александра. Впрочем, в семье была няня – она растила еще Олега Павловича, потом обоих его детей. Приехала к рождению дочери бабушка из Саратова. Но Антон и Саша все равно частенько отправлялись с родителями за кулисы театра или в киноэкспедиции.

Выросшие в театральной среде дети часто идут по стопам родителей, с молоком впитывая эту особую атмосферу. Антон снимался в кино с семи лет, первая главная роль ему досталась в 15 – в картине "Тимур и его команда". Он и в "Современнике" работал, но однажды порвал с театром и вполне успешно занялся ресторанным бизнесом.

Юная Саша прекрасно справилась с ролью Красной Шапочки в детской телепередаче "Будильник", которую вела ее мама. Хотя в целом больше проявляла склонность к точным наукам, была начитанной, хорошо училась. Казалось, уж она точно выберет другое направление. Но Александра Табакова удивила всех, сходу поступив в Школу-студию МХАТ, пока родителей не было в Москве. Училась на одном курсе с другими "театральными" детьми: Марией Евстигнеевой, Михаилом Ефремовым, Вячеславом Невинным-младшим.

Окончив вуз, Александра пришла работать в "Табакерку". Но никаких поблажек от отца не получала, как и Людмила Крылова в свое время. Жене Олег Павлович говорил, что не сможет смотреть в глаза другим актерам "Современника", если хорошие роли будет отдавать супруге, дочь поучал, что дети должны пробиваться в жизни сами.

В фильме-спектакле "Кресло", где Табаков был одним из режиссеров, главная роль досталась Марине Зудиной, а его дочь снялась в крошечном эпизоде. Зато в 1988 году Александра Табакова появилась на больших экранах в картине "Маленькая Вера", которая произвела тогда эффект разорвавшейся бомбы. И пусть у Саши была роль второго плана — она играла всего лишь подругу главной героини, — но зрителям запомнилась не меньше исполнителей главных ролей Андрея Соколова и Натальи Негоды.

В том же году у Александры родилась дочь Полина от немецкого актера Яна Лиферса, известного по фильму "Достучаться до небес". С ним ее познакомил однокурсник Геннадий Венгеров, молодые люди поженились, и Александра какое-то время жила на две страны. Вроде бы все было благополучно. Но сплетни о романе Олега Табакова и Марины Зудиной упорно бродили в театральной среде. Саша, Антон да и Людмила Крылова никак не могли их избежать. Можно было не верить, но факты говорили сами за себя. К тому же Александра и Марина, которая старше нее всего-то на год, работали в одном театре, под руководством Табакова.

"Зудина выходила на сцену в главных ролях, Саше доставались лишь эпизоды", — рассказывают о тех временах в театральных кругах.

Поплакаться Александре было особо некому. Лишь своему педагогу Кире Головко она однажды призналась, что думала покончить с собой. Когда связь отца и молодой актрисы стала очевидна, Саша высказала Табакову все что думает и ушла из театра.

Развод родителей оказался для нее сильнейшим ударом. Близкие и друзья утверждали, что она стала другим человеком: общительная и жизнерадостная женщина превратилась в замкнутую и хмурую. Отца она попросту вычеркнула из жизни.

Пытаясь спастись от мыслей о предательстве, Александра уехала в Германию к мужу. Выучила язык и даже работала там какое-то время телеведущей. Но что-то не сложилось в этом браке, и она вместе с дочерью Полиной в середине 2000-х вернулась в Москву. Бывший муж помогал ей деньгами, на жизнь хватало. Но она пошла работать на радио "Серебряный дождь", потом устроилась на телевидение, озвучивала сказки.

Отца Александра так и не простила. Ее не было на похоронах Табакова в 2018 году. Антон, который тоже долго не мог простить Олега Павловича, в 1995 году все же с ним помирился и на прощание приехал. Когда его спросили о сестре, он уклончиво ответил, что она взрослый человек и сама принимает решения, приходить куда-либо или нет.