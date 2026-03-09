Трампа поймали на лжи об иранских "Томагавках"

Дональд Трамп считает, что у Ирана есть американские ракеты Tomahawk ("Томагавк"). С помощью одной из них Тегеран мог сам нанести удар по женской школе в Минабе.

Заявление Трампа прозвучало в ходе пресс-конференции в Белом Доме, передает издание TWZ. По словам американского президента, "Томагавки" продаются и используются другими странами. На уточняющий вопрос, почему только Трамп заявляет о наличии американских крылатых ракет у Ирана и как вообще они оказались у Тегерана, хозяин Белого доме заявил, что детали уточняются.

Американские СМИ заявлениям Дональда Трампа не поверили. Как пишет The New York Times, слова президента США не соответствуют действительности. Как утверждает издание, любая страна, которая купила у США "Томагавки" обязана получать разрешение Госдепартамента на передачу ракет другим странам. В настоящее время только у двух государств, помимо США, есть "Томагавки". Это Австралия и Великобритания.

Более того, даже если бы Тегеран каким-то образом завладел "Томагавками", у него нет оборудования и технических средств для программирования траектории полета и загрузки этой информации в компьютерные системы ракеты. Кроме того, для запуска американских ракет нужны установки, которых у Ирана тоже нет.

Иранские власти ранее заявили, что США и Израиль в первый день операции нанесли удар по начальной школе для девочек в Минабе. Погибли 165 человек, еще почти 100 получили ранения.