Мечтающая вернуться в Британию Меган Маркл допустила фатальную ошибку: такое не прощают

Меган Маркл и принц Гарри планируют возвращение в Великобританию. Супруги впервые после смерти Елизаветы II вместе появятся на родине герцога Сассекского. Однако, по мнению экспертов, они сильно ошибаются, рассчитывая на теплый прием.

Разрыв с королевской семьей произошел после того, как Гарри и Меган не позволили жить на две страны — Великобританию и США — и зарабатывать на своем бренде Sussex. Покойная королева Елизавета II отклонила это предложение, заявив, что невозможно одновременно служить короне и "коммерчески использовать" королевский статус.

Теперь же герцог и герцогиня надеются провернуть эту сделку с Карлом III. Якобы уже этим летом они прилетят в Бирмингем, чтобы открыть годовой отсчет до Invictus Games 2027, которые пройдут во втором по величине городе Великобритании.

Друзья пары утверждают, что сейчас Меган "полна энергии" и готовит "громкое возвращение" вместе с мужем. Проблемы вокруг Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишь укрепили ее решимость.

Однако эксперты уверены, что Сассекские очень сильно ошибаются, полагая, будто скандал вокруг Эндрю и Сары Фергюсон освободил место для них в королевской системе. Скорее всего, принц Уильям продолжит курс на так называемую "сокращенную монархию" — небольшую группу активных членов королевской семьи. В нее, вероятно, будут входить лишь принцесса Анна, принц Эдвард и Софи.

Популярность Гарри и Меган в Великобритании остается низкой. Если супруги рассчитывают, что улицы Бирмингема будут заполнены сторонниками после их ухода из королевской семьи, это может оказаться серьезным просчетом. То, как Маркл обошлась с королевской семьей, стало ее фатальной ошибкой. Такое британцы не прощают только потому что прошло время. Если Меган действительно хочет вернуться во дворец, ей придется очень сильно постараться.