"Таких цифр на алкотестере мы еще не видели": Самого пьяного водителя задержали в Иркутске

В Иркутске задержали водителя с рекордным уровнем алкоголя в организме.

Инцидент произошел на улице Ширямова. Экипаж ГАИ задержал водителя, который врезался во встречную иномарку и ушел пешком с места ДТП. Водитель получила травмы.

Инспекторы быстро догнали нарушителя. При нем было несколько бутылок с алкоголем. Результаты процедуры освидетельствования удивили даже опытных работников ГАИ: уровень алкоголя превысил допустимую норму почти в 28 раз - около 4,5 миллиграмма на литр.

"Вот что сейчас случилось, я даже не помню. Вот честно. А то, что я не помню, — за это нужно наказывать", — заявил инспектору водитель.

В отношении водителя составлены несколько протоколов об административных правонарушениях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.