Путин поздравил НАК с 20-летием со дня образования

Сегодня исполняется 20 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета. Сотрудников ведомства поздравил Владимир Путин, отметив ключевую роль НАК в становлении и развитии общегосударственной системы противодействия терроризму.

Созданный по указу президента, комитет стал ответом на угрозы, с которыми столкнулась Россия. Своеобразным "Рубиконом" был чудовищный теракт в Беслане. Правоохранители боролись с экстремистами на Кавказе и в других регионах.

Теперь - с началом СВО - противостоят националистам и их пособникам в приграничье. Как сообщил глава ФСБ, только за прошлый год при координации НАК предотвратили почти 300 терактов, разгромили 79 ячеек террористов.