Путин поздравил НАК с 20-летием со дня образования

Сегодня исполняется 20 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета. Сотрудников ведомства поздравил Владимир Путин, отметив ключевую роль НАК в становлении и развитии общегосударственной системы противодействия терроризму.
Созданный по указу президента, комитет стал ответом на угрозы, с которыми столкнулась Россия. Своеобразным "Рубиконом" был чудовищный теракт в Беслане. Правоохранители боролись с экстремистами на Кавказе и в других регионах.
Теперь - с началом СВО - противостоят националистам и их пособникам в приграничье. Как сообщил глава ФСБ, только за прошлый год при координации НАК предотвратили почти 300 терактов, разгромили 79 ячеек террористов.
"Нужно противодействовать именно умением противостоять. Переубеждать. Воздействовать на среду. Сейчас достаточно сил и средств на это. Поэтому я считаю, что база, который на сегодняшний день существует - та система мер, которая выстроена - будет способствовать решению главной задачи. Защиты общества. Защиты государства. Защиты населения. От тех угроз, которым мы - практически каждодневно, к сожалению - сталкиваемся в последнее время", - отметил Александр Бортников, директор ФСБ России.