В Москве продолжается демонтаж новогодних украшений

Одновременно с зимней погодой город покидают елки и новогодние украшения которые до сих пор находились на улицах столицы. Демонтаж начался накануне. Всего по городу установлено тысяча елок и около четырёх тысяч тематических элементов. Работы проводят в основном в ночное время, чтобы не мешать пешеходам и транспорту. Игрушки, гирлянды, ветки раскладывают по коробкам и вывозят на склад.

"Транспортируются на склад и хранятся до следующего года. В летний период происходит необходимый объем ремонта, замена необходимых элементов и конструкция снова готова к монтажу. Планируется осуществить весь демонтаж к 25 числу, но, как показывает практика, мы сделаем это раньше", - сообщил Артём Роткин, начальник службы департамента технического сопровождения программ светового и декоративного оформления АО "ОЭК".