Станция метро "Остров мечты" станет крупным транспортным хабом

На юге Москвы началась подготовка к строительству конечной станции Бирюлевской линии метро. Она расположится в районе Булатниковской улицы. Сейчас на будущей ветке строительные работы идут сразу на нескольких участках, в том числе на месте станции "Остров Мечты", которая в итоге станет крупным транспортным хабом.

Из тоннеля, который в будущем соединит новые станции "Остров мечты" и "Кленовый бульвар", десятки тележек грунта вывозят ежедневно. Работать строителям приходится в сложных условиях, рядом жилая застройка и большой парк развлечений. Но с каждым днем метро для жителей района Бирюлево становиться все ближе.

"Остров мечты" располагается рядом с одноимённым парком развлечений, вблизи дублёра проспекта Андропова. Будет так же пересадочной на Замоскворецкую линию, станцию "Технопарк". Проектом предусматривается 3 надземных вестибюля", - сообщил Ильдар Латыпов, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

В будущем пассажирам больше не нужно будет выходить на поверхность, чтобы пересесть с одной ветки на другую. Станция "Остров мечты" станет настоящим транспортным хабом.

"В настоящий момент правый тоннель у нас ведёт машина Елена, которая завершает свою работу в марте месяце этого года. Второй перегонный тоннель - левый, ведёт машина Есмина. В настоящий момент она проходит двухсотметровый участок под руслом Москва-реки. Данный участок целиком отличается сложной гидрогеологией, обводнённые грунты, большая глубина заложения", - отметил Константин Цаллагов, руководитель проекта АО "Объединение "ИНГЕОКОМ".

Строители говорят, справятся и усеют в срок, отставать ни как нельзя. На соседней станции "Кленовый бульвар" специалисты уже завершили работы по устройству ограждающих конструкций котлована, причем по новой технологии.

"Технология "стена в грунте" - это возведение монолитной, практически водонепроницаемой железобетонной стены, под защитой которой производятся работы по разработке креплений котлована и сооружений основных конструкций станции. Преимуществом этого метода является высокая надёжность и безопасность для окружающей застройки", - отметил Михаил Исаев, руководитель строительства.

"Кленовый бульвар" интересен не только инженерными решениями, но и дизайном, который по проекту соединит в себе элементы урбанистки и природы. Спускаясь в метро, пассажиры словно будут попадать в парк под землёй.

"При формировании жилой застройки было высажено очень много разных видов клена и осенью они создают интересный ажурный орнамент. На путевых стенах у нас располагается листья клёна из надир-алюминия, различных цветов и оттенков. На вестибюле мы выполнили орнамент на полу в виде клена листьев", - рассказал Владимир Бутурлинцев, заместитель начальника управления по архитектуре управления по проектированию объектов метрополитена Институт "Мосинжпроект".

А вот станцию "ЗИЛ" оформят в стиле промышленной эстетики. Клоны и потолок облицуют нержавеющей шлифованной сталью, а для пола используют плиты из темного гранита.

Бирюлевская линия длиной более 22 километров соединит территорию бывшей промзоны ЗИЛ с районами Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. В ее составе появится 10 станций с пересадками на МЦК, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого направления Московской железной дороги.

Открытие новой линии в будущем улучшит транспортную доступность для жителей семи районов Москвы, а это около миллиона человек, а также позволит создать новые варианты маршрутов поездок по городу.