Москвичка проплыла подо льдом 130 метров и установила рекорд

Завороженная толпа болельщиков внимательно следит за девушкой, которая готовится спуститься в ледяную воду. На улице небольшой, но минус, она при этом в обычном купальнике. Впереди десятки метров льда, под которым ей предстоит проплыть на одном дыхании. Главная цель – установить новый мировой рекорд.

"Это очень важно для российского спорта, учитывая текущую ситуацию в мире, то, что наш российский спортсмен поставит такой уникальный рекорд и в таких уникальных суровых условиях, и тем более она поплывёт без защиты, она поплывёт без гидрокостюма – девушка будет просто в купальнике. Это просто уникально", - рассказала Елена Мишина, представитель организаторов.

Соревноваться Екатерина будет сама с собой – действующий мировой рекорд она поставила в прошлом году на озере Байкал. Следить за ходом этого заплыва будут судьи, в том числе представитель Всемирной федерации подводного спорта.

Протяженность маршрута составляет 130 метров, предыдущий рекорд был поставлен на 122-х. На месте дежурит скорая помощь и дайверы, которые при необходимости окажут спортсменке помощь.

130 метров вроде бы дистанция не очень длинная. С другой стороны, это больше пяти бассейнов в обычном фитнес-клубе или больше двух с половиной олимпийских пятидесятиметровых. И весь этот путь - подо льдом, возможности вынырнуть нет. Однако помощь страхующих не понадобилась. Девушка уверенно прошла дистанцию за одну минуту сорок пять секунд. После всплытия, пытаясь отдышаться, в волнении ожидает решение судей.

"Еще не верится даже, что всё получилось, и очень рада, что столько подготовки прошло не зря. Не сразу всё удалось быстро, но главное, что получилось", - отметила Екатерина Некрасова.

Екатерина признаётся - секрет успеха в опыте и упорстве. За плечами 23 года моржевания и 8 лет фридайвинга. Останавливаться на достигнутом девушка не намерена, ведь впереди ещё множество непокорённых дистанций.