Собянин: Оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 12,3%

Оборот пищевой промышленности Москвы вырос почти на 12 с половиной процентов. Предприятия наращивают мощности и внедряют современные технологии. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MАХ.

В городе выпускают практически все основные группы продуктов – от молочных, мясных и хлебобулочных до рыбных, кондитерских изделий и детского питания. Причем столичный пищепром обеспечивает продуктами питания не только москвичей, но и другие регионы страны.

Самый большой рост в минувшем году показали мукомольные заводы. Их выручка увеличилась в 1,5 раза и достигла почти 25 миллиардов рублей. Также в прошлом году на западе столицы был открыт первый профильный пищевой технопарк, похожий проект сейчас реализуют и в Новой Москве.