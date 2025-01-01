"Устранили всех и вывезли": вот почему за 5 месяцев поисков тела Усольцевых так и не нашли

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

С 12 октября поиски перешли в режим точечных задач. На днях появились новости, что Усольцевых нашли в шурфе — вертикальной горной выработке небольшой глубины. Следственный комитет прокомментировал эти сообщения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Неравнодушные люди со всей страны продолжают выдвигать свои версии произошедшего. Но теперь все чаще сходятся во мнении, что Усольцевых нет в живых.

Следы семьи не нашли, так как Сергей, Ирина и Арина могли стать жертвами преступления. Об этом рассказал сибирский охотник Александр Багаев.

"Мой вывод, что их там нет. Люди оставляют следы, искали их профессионалы, мотивированные добровольцы в самом начале, три человека— это больше, чем иголка в стоге сена. Скорее всего, был случайный конфликт, устранили всех, куда-то вывезли", — цитирует охотника v1.ru.

По словам Александра Багаева, если бы Усольцевы заблудились, они оставили бы много следов. "Сломанные веточки, вмятая трава, сорванный мох, сдвинутые камни, обломанные сучки на валежине, следы стоянки", — рассказал охотник.

Но во время поисков семьи никаких следов не обнаружено, что пока не поддается объяснению. Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев указывал, что Усольцевы могли провалиться под землю. С XIX века в районе Кутурчинского Белогорья добывали золото. В лесах до сих пор скрыты следы старых приисков — глубокие ямы, шурфы, глубиной до 10 метров. Сейчас они сильно заросли кустарником и могут представлять реальную опасность. Ученый отметил, что весенний поток может вынести одежду или останки погибших.