Песков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрал подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне.

По словам представителя Кремля, российский лидер довел до своего американского коллеги предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана. Москва готова содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, но в этом вопросе необходимо согласование со многими сторонами.

Песков подчеркнул, что Путин и Трамп не обсуждали возможность отмены американских санкций на российскую нефть.

Не просил американский президент и о прекращении огня на Украине. Дмитрий Песков добавил, что конкретных дат и место проведения нового раунда переговоров пока нет.