Богатырев отказался выходить на одну сцену с Арнтгольц и едва не сорвал спектакль

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц прожили в браке пять лет. Актриса родила мужу сына. Но в декабре прошлого года появились слухи, что звезды кино развелись. Поначалу Марк и Татьяна скрывали крах отношений. Но в итоге Богатырев все же признался, что расстался с женой. Актер намекнул, что дело в нем.

Артисты не устраивали публичных разборок, не было судов за имущество. Казалось, что Богатырев и Арнтгольц смогли сохранить добрые отношения. Однако недавно Марк шокировал публику. В Московском государственном академическом театре "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной едва не сорвался спектакль "Тихий Дон" из-за того, что Богатырев отказался выходить на сцену вместе с Арнтгольц. Актер просто не появился на постановке, чем поставил коллег и организаторов в крайне сложное положение.

По данным "Комсомольской правды", Богатырев просто устроил демарш. Актер не посчитал нужным заранее предупредить коллег о том, что он не появится на работе. В назначенный день он просто не вышел на сцену. Попытки связаться с актером не увенчались успехом — на звонки он не отвечал.

Ситуацию спас Дмитрий Миллер. Он сыграл Григория, что позволило спектаклю состояться.

Марк и Татьяна почти три года играли в постановке по роману Михаила Шолохова. Они исполняли главные роли — Григория Мелехова и Аксиньи. Зрители отмечали, что актеры выглядят в этих ролях особенно убедительно, и во многом это объяснялось их личной историей.