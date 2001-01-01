Полицейские пресекли цех по производству контрафактного алкоголя в Подмосковье

Реки, полные вина! Столичные полицейские пресекли целый цех по производству контрафактного алкоголя в Подмосковье.

30 тонн браги и более 4 тысяч литров контрафактного вина обнаружили столичные полицейские в подпольном цеху в Подмосковье. Вино изготовляли в подсобках, среди грязи и зловония, следуя нехитрой рецептуре. Разливали алкоголь из одной бочки, а затем уже на бутылки приклеивали разные этикетки.

При обыске оперативники нашли не только оборудование и буквально реки неизвестной жидкости без каких-либо опознавательных знаков, предусмотренных законом. Экспертиза показала, что напитки далеко не так благородны, как заявлялось. Сбывалась винная смесь в мелких торговых точках и кафе.