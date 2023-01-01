78-летний Бари Алибасов похвастался молодой женой: "Завидуйте!"

Личная жизнь 78-летнего Бари Алибасова всегда бурлила. Продюсер, основатель групп "Интеграл" и "На-на" семь раз ходил в загс, а также жил в гражданском браке с Еленой Уронич, которая подарила ему сына Бари Алибасова-младшего.

Пожалуй, самым скандальным был союз продюсера группы "На-На" с народной артисткой России Лидией Федосеевой-Шукшиной. Брак продержался всего два года и закончился судебными дрязгами из-за московской квартиры.

Но Бари Каримович до сих пор не дает скучать тем, кто интересуется жизнью звезд. В 2023 году Алибасов удивил общественность, женившись на своей молодой помощнице Елене Калининой.

Седьмая жена Бари Каримовича по профессии медсестра. При Алибасове она была сначала сиделкой, потом стала помощницей. В обязанности Елены входили как медицинские манипуляции, так и оплата счетов, сопровождение на прогулках.

Известно, что у Калининой есть взрослый сын, с которым именитый продюсер нашел общий язык. "Лена — просто удивительнейший человек. Она так похожа на мою маму! И лицо, и стиль жизни, и отношение к людям", — делился Алибасов.

(Смотреть фото на сайте "ТВ Центра")

Спустя почти три года после свадьбы семью навестил журналист Феликс Грозданов. Он снял на видео нежности Бари Каримовича и Елены. Когда корреспондент сделал паре комплимент и отметил, что им многие завидуют, Елена в ответ посмеялась: "Завидуйте!"