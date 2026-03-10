"Глаза лопались от ненависти": директор высказался о состоянии Долиной после потери квартиры в центре Москвы

Лариса Долина попала в скандал в минувшем году. Сначала артистка под воздействием мошенников продала квартиру Полине Лурье, а затем через суд вернула себе недвижимость. Деньги покупательнице певица тогда не вернула, ссылаясь на то, что ее нагло обманули мошенники, и после произошедшего у нее просто нет средств.

Разбирательства по этому делу длились несколько месяцев и широко освещались в СМИ. Перед Новым годом Верховный суд постановил вернуть покупательнице квартиру, а Долину выселить. Но Лариса Александровна не спешила освобождать апартаменты. В итоге в дело вмешались судебные приставы и Лурье смогла въехать в квартиру только под конец января.

Общественность в этом разбирательстве полностью поддержала покупательницу. Долину стали критиковать, даже звучали призывы отменить артистку. Своим поведением певица завоевала народную нелюбовь. Но постепенно скандал улегся. Сейчас Лариса Александровна продолжает выступать в театре и давать концерты.

Как рассказал директор певицы Сергей Пудовкин, Долина "черную полосу" пережила тяжело. В тот период она читала прессу и видела негативные комментарии в социальных сетях. Артистка много плакала из-за волны критики.

"Это был жуткий, чудовищный, эмоциональный срыв. Лариса Александровна говорит, что не будь она настолько сильной и жесткой, то не просто бы сломалась, а умерла. Конечно, ничто на земле не проходит бесследно, поэтому здоровье певицы после случившегося сильно изменилось", — поделился Пудовкин в беседе с Metro.

Сегодня Долина много работает и живет дальше. По словам директора, тема с квартирой полностью закрыта. Лариса Александровна с головой ушла в творчество, она готовит первый за 10 лет клип.