ФАС пригрозила наказанием за рекламу на заблокированных ресурсах: ответят все

Распространение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, недопустимо. Такое заявление распространила во вторник, 10 марта, Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ведомство прокомментировало ситуацию с размещением рекламы в мессенджере Telegram, а также YouTube и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Антимонопольщики напоминают: меры по ограничению доступа к информационным ресурсам принимает Роскомнадзор. В связи с принятием указанным регулятором мер по ограничению доступа к определенным сервисам и мессенджерам ФАС усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе".

Ответственность за нарушение этой нормы закона несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель, подчеркивается на официальном сайте ФАС.

Между тем РБК пишет, что часть российских агентств уже остановила рекламные кампании в Telegram и перераспределила их по другим каналам, другие участники рынка ждут разъяснений от регуляторов и проводят аудит.

"Коммерсантъ" сообщает, что ФАС возбудила административное дело против блогера из-за рекламы на YouTube. Александра Поснова рассказала, что основанием для возбуждения дела стала реклама ореховых батончиков в одном из роликов на видеохостинге.

Тем временем в Госдуме заявили, что ситуация с Telegram движется к своему логическому завершению. К такому выводу подтолкнули недавние заявления президента — Владимир Путин критически высказался о применении "систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам".