Около 10 тысяч россиян застряли в Таиланде

Около 10 тысяч россиян могут находиться в Таиланде с обратными билетами, предусматривающими стыковки в странах Ближнего Востока. Ситуация в регионе затрудняет им возвращение домой. Об этом рассказали во вторник, 10 марта, в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР уточнили, что на островных и азиатских направлениях находятся или могут ждать вылета от 1,1 до 1,3 тысячи организованных туристов, приобретавших у туроператоров пакетные туры или только отели без перелета, сообщает РИА Новости.

Сложнее всего отдыхавшим в Занзибаре — с этого архипелага в Индийском океане физически невозможно вылететь. Непростая ситуация сохраняется на направлениях, которые обслуживала авиакомпания Air Arabia: Шри-Ланка, Мальдивы.

4 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабмином рассказал, что отдал распоряжения МЧС и другим ведомствам организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока для наших сограждан. За два дня удалось вывезти 6 тысяч россиян.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин предлагал применять механизм, который использовался во время вывоза туристов после начала пандемии COVID-19 – подсчитать конкретное количество граждан и организовать соответствующее число дополнительных рейсов в страны, где застряли россияне.