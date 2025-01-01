Территория Донецкой Народной Республики (ДНР), которая остается под контролем киевского режима, за полгода сократилась до 15-17%. Такие данные привел во вторник, 10 марта, президент России Владимир Путин.

Российский лидер встретился с главой региона Денисом Пушилиным и отметил в ходе беседы, что "буквально полгода назад" считалось, что под контролем киевских властей находится около 25% территории ДНР.

Пушилин в ответ назвал меньший показатель: "Примерно 17% — то, что вот сейчас". Владимир Путин уточнил: "Мне докладывают — 15-17%" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что российские войска захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу. За 2025 год российскими Вооруженными силами было освобождено более 300 населенных пунктов, а за все время спецоперации освобождено около 94 тысяч квадратных километров.

Профессор Майкл Деш предупредил, что наименее болезненным вариантом мирного соглашения для Киева стал бы вывод ВСУ с территорий Донбасса. По словам эксперта, отказ украинской стороны от Донбасса будет не настолько болезненным, как продолжение боев за эти территории.