Европе придется пересмотреть отказ от российского СПГ из-за сбоев поставок

Военные действия на Ближнем Востоке и проблемы с судоходством через Ормузский пролив, взвинтившие цены на энергоносители, могут вынудить Евросоюз пересмотреть план по поэтапному отказу от российского сжиженного природного газа (СПГ) к 2027 году.

Как пишет Telegraph, закрытие Ормузского пролива — важной транспортной артерии — может привести к сокращению до четверти мировых ежемесячных поставок СПГ с сопутствующим резким подъемом цен.

В этих условиях Европе, возможно, придется пересмотреть свои намерения по сокращению зависимости от российского газа, предусматривавшие тотальное эмбарго к 2027 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что окончательное решение прекратить поставки газа в страны Евросоюза пока не принято. Однако "наши газовые компании в контакте со всеми представителями глобального рынка" и "четко отслеживают ситуацию и понимают, где возникают новые премиальные рынки".

Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Москва будет сотрудничать только с теми, кто настроен на длительные конструктивные отношения — им и будут отправляться российские энергоресурсы. При этом Россия не будет дожидаться, когда власти ЕС прибегнут к очередным ограничениям, предупреждал политик.