План провалился, Иран не пал: хроника войны на Ближнем Востоке

Вручную разгребая завалы, из-под обломков жилого дома в Тегеране спасатели извлекают тела погибших. Все они мирные жители. Вражеская ракета попала в два жилых дома. Они почти полностью разрушены.

Число убитых в Иране гражданских уже превысило тысячу человек. Из них более двухсот - это женщины и дети, погибшие в результате американо-израильских бомбардировок, которые продолжаются уже 11 дней. Во вторник американские военные опубликовали кадры ударов по иранским ракетным установкам. А израильская армия атаковала жилые кварталы Тегерана и город Хомейн: там бомба упала на здание школы.

Премьер Нетаньяху заявил: операция будет продолжаться, пока иранский народ "не сбросит ярмо тирании". Пригрозил более мощным ударом Ирану и президент Трамп: "Если Иран сделает что-либо, что остановит поток нефти через Ормузский пролив, Соединенные Штаты Америки нанесут по нему удар в двадцать раз сильнее, чем все удары, которые наносились до сих пор".

Что это будет за удар, конечно, не раскрывается. Может быть, Дональд Трамп вообще имел в виду наземную операцию, о которой он уже заговаривал. Что, разумеется, вызвало волну критики в самих США, которую тут же оседлали враги президента из Демократической партии.

"Ввод крупного наземного контингента может привести к гибели большого числа американских военнослужащих. Поэтому я хотел бы увидеть: каков план этой операции, есть ли союзники, как мы собираемся минимизировать риски для наших военных. А пока все, что я вижу, похоже на цирк в Белом доме. Госсекретарь говорит одно, министр обороны - другое, президент - что-то новое. Они даже не смогли объяснить, почему мы вообще участвуем в этом конфликте", - сказал Марк Келли, сенатор США.

Возможно, ответа на этот вопрос нет и в Белом доме, предполагает издание Wall Street Journal, поясняя, что ставку администрация Трампа, по всей видимости, делала на быструю операцию: "В Белом доме надеялись, что удар по руководству исламской республики повлечет за собой крах иранского режима или повторение сценария с Венесуэлой, где более прагматичные чиновники решили сотрудничать с Вашингтоном".

Но план явно провалился. Иран не пал. Ни в политическом, ни в военном смысле. А, напротив, начал жестко отвечать. КСИР подверг массированным обстрелам авиабазу США в Бахрейне - там полыхает пожар. В столице королевства - Манаме - серьезно повреждено здание небоскреба. Столб черного дыма поднимается и над иракским Эрбилем. Сирены тревоги звучат в Дубае и израильской Хайфе. При это уже и сам президент Трамп говорит, что он готов к диалогу с Тегераном. Вот только там разговаривать с американцами больше не хотят.

"В прошлом году, в июне, мы вели с ними переговоры, а они атаковали нас прямо в разгар переговоров. В этом году они снова пытались убедить нас, что на этот раз все иначе. Поэтому я не думаю, что переговоры с американцами будут частью нашей повестки в будущем", - заявил Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана.

Оттого США сейчас ищут посредника для этих переговоров, считают эксперты. Им, учитывая хорошие связи с Ираном, вполне может стать и Москва. В том числе это лидеры России и США, возможно, обсуждали в ходе недавнего телефонного разговора, который состоялся по инициативе американской стороны.

"Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Пезешкианом, руководителями ряда других стран. Состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями", - сообщил Юрий Ушаков, помощник президента России по внешнеполитическим вопросам.

В Кремле также отметили посредническую роль США по вопросам Украины и заявили, что готовы к продолжению переговоров.