Минобороны представило новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО. Лейтенант Николай Калиновский грамотно организовал оборону опорного пункта. Противник с помощью артиллерии, миномётов и дронов попытался выбить наши подразделения. Но Калиновский, несмотря на полученную контузию, продолжил командовать взводом. Неприятель понёс большие потери и отступил.

Ефрейтор Максим Монкеевич, действуя в составе артрасчёта, попал под атаку ударных БПЛА противника. Ликвидировав коптеры, Максим с товарищами, продолжил поражать вражеские цели. Артиллерия и замаскированная позиция ВСУ были уничтожены, это позволило передовым отрядам взять опорник.