Российские вооруженные силы в ответ на вражеские террористические атаки по гражданским объектам в нашей стране нанесли удары по военным тылам Украины и инфраструктуре, которую в своих целях используют ВСУ. Приходят сообщения о прилетах "Гераней" в район ДнепроГЭС, по Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областям.

В зоне спецоперации наши войска улучшают позиции по переднему краю и продвигаются в глубину обороны боевиков. На Днепропетровском направлении расчет "Гиацинта-Б" ликвидировал замаскированное орудие ВСУ. Корректировку огня вели операторы наших "птиц". Вражеская цель была поражена с расстояния более 21 километра.

На Ореховском участке фронта небо надежно прикрывает ЗРК "Тор М2". В этот раз прямым попаданием ракеты был ликвидирован ударный беспилотник противника самолетного типа.

Там же танкисты-дальневосточники поразили пункты управления вражескими дронами. Экипажи Т-80 БВМ не оставили неприятелю ни единого шанса. В зоне ответственности группировки "Центр" вертолет МИ-28НМ поддержал наши наземные подразделения. "Ночной охотник" точно отработал по целям.