Ночью 11 марта над российскими регионами сбили 185 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 185 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

БПЛА были уничтожены над территорией Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.

В Ростовской области в результате атак повреждена линия электропередачи (ЛЭП), подачу электричества уже восстановили. Пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Аэропорт Самары временно не принимает рейсы. СМИ пишут, что прошлой ночью в регионе прогремели около 10 взрывов.

В Сочи все службы приведены в состояние максимальной готовности. В Воронежской области пострадавших и разрушений нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 17 беспилотников.