Российская лыжница Багиян завоевала золото Паралимпиады

Россиянка Анастасия Багиян стала чемпионкой зимних Паралимпийских игр, которые проходят в Италии. Спортсменка принесла российской сборной вторую медаль высшего достоинства на Паралимпиаде-2026.

Как уточняет "Интерфакс", Багиян выиграла спринтерскую лыжную гонку среди спортсменов с нарушением зрения, преодолев дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды. Ведущим Анастасии Багиян выступил Сергей Синякин.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены впервые за последние двенадцать лет вышли с государственным флагом на церемонии открытия Паралимпийских игр. Старт соревнованиям дали накануне в античном амфитеатре в Вероне. Нашу страну представляют всего шесть человек.

Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде-2026, оказавшись лучшей в супергиганте. Ворончихина также завоевала бронзовую награду в скоростном спуске стоя. Ее коллега Алексей Бугаев получил бронзу в скоростном спуске у мужчин.