Число зарегистрированных в MAX перевалило за 100 млн человек

В российском мессенджере MAX зарегистрировались уже 100 миллионов пользователей. Об этом рассказала во вторник, 10 марта, пресс-служба платформы.

Как сообщает РИА Новости, ежедневно отечественным мессенджером пользуются 70 миллионов человек, которые отправляют более миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.

С момента запуска MAX пользователи отправили 62 миллиарда сообщений, совершили более трех миллиардов звонков и записали 470 миллионов видеокружков.

Ранее сообщалось, что пользователи смогут получать уведомления от "Госуслуг" в мессенджере МАХ. Сообщения будут направляться в специальный чат-бот, уточнили в Социальном фонде России. Для этого потребуется привязать к своему аккаунту в MAX тот же номер телефона, который используется в "Госуслугах".

Тем временем российским врачам разрешили закрывать больничный через MAX. В документе Минздрава закреплено право врача задействовать "телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера" для оценки состояния здоровья пациентов. Если дистанционно будет подтверждено, что трудовые функции восстановлены, допустимо закрыть больничный через MAX.