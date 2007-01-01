Еврокомиссия требует от Соединенных Штатов соблюдать санкции против российской нефти, установленные "Большой семеркой" (G7). Об этом заявил во вторник, 10 марта, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Как сообщает Reuters, чиновник назвал крайне важным соблюдение потолка цен на нефть, введенного G7. Брюссель не исключает и возможность перехода к полному запрету морских перевозок российских энергоносителей, чтобы "ограничить военные доходы России".

По словам Домбровскиса, европейские власти убеждены в провальности иной политики в отношении России и ее торговли энергетическим сырьем.

Это заявление последовало за официальным обнародованием решения Вашингтона временно отказаться от части рестрикций, чтобы поспособствовать стабилизации цен на нефть. Президент США Дональд Трамп отмечал, что ограничения не будут действовать до тех пор, "пока всё не нормализуется". Однако "кто знает, возможно, нам не придется вводить их снова, поскольку восстановится мир" (цитата по РИА Новости).

В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не считает необходимым ослаблять санкции в отношении России, поскольку "нет повода". Волатильность на энергетических рынках политика не убедила — он счел, что если конфликт на Ближнем Востоке "завершится быстро, то и нормализация ситуации на рынках нефти и энергоресурсов произойдет относительно быстро".