Роспотребнадзор высказался об обещанном нашествии комаров и клещей

Однозначно говорить об угрозе мощного нашествия клещей и комаров нынешней весной нельзя — определяющее значение будет иметь погода в предстоящие месяцы. Об этом рассказали во вторник, 10 марта, в Роспотребнадзоре.

Комментарий ведомства последовал за предупреждением кандидата биологических наук Павла Глазкова о том, что высокие сугробы минувшей зимой в столичном регионе создали благоприятные условия для зимовки клещей, поэтому весной их будет очень много.

Однако в Роспотребнадзоре заверили, что снежная и холодная зима сама по себе не гарантирует "всплеска" комаров и клещей. Например, затяжная и холодная весна может привести к смещению сроков активизации клещей на более поздние периоды.

Если же весна окажется теплой и влажной, появятся условия для формирования массовой ранней популяции комаров и досрочного выхода клещей, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Клещи являются распространителями опасных инфекционных заболеваний. Инфекционист Елена Кузнецова отмечала, что в России возросло количество клещей, зараженных риккетсиозом. Их впервые стало больше, нежели клещей — переносчиков боррелиоза.

Перед Новым годом россиян, предпочитающих устанавливать дома живые елки и сосны, напугали странные насекомые. Кое-кто решил, что это зимующие в хвое клещи. Однако в Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора заверили, что опасности для людей нет. Даже если какие-то насекомые попадут в дом с новогодним деревом, им не выжить в квартире из-за неподходящей влажности и отсутствия пищи.