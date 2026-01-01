Путин поздравил Багиян и Ворончихину с золотом Паралимпиады-2026

Президент России Владимир Путин направил поздравления российским спортсменкам Анастасии Багиян и Варваре Ворончихиной, которые завоевали золотые медали на проходящих в Италии Паралимпийских играх.

Глава государства назвал выступления атлеток блестящими и триумфальными, подчеркнув, что они ярко представили Россию благодаря отличной подготовке, силе духа и характера.

Владимир Путин отметил достойный вклад спортсменок в развитие паралимпийского движения и в нашей стране, и во всем мире. Особые слова благодарности президент адресовал тренерам и наставникам Анастасии Багиян и Варвары Ворончихиной, сообщает пресс-служба Кремля.

Благодаря нашим паралимпийцам гимн России и российский государственный флаг вновь появились на официальных церемониях Игр впервые с 2014 года.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что надеется увидеть больше возможностей для хороших выступлений от российских атлетов на Паралимпиаде-2026. Спортсмены паралимпийской сборной знают, с каким ажиотажем обсуждаются их успехи, а потому ощущают еще больше ответственности, подчеркнул Рожков, которого цитирует РИА Новости.