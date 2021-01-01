Выяснилось, какую планету Россия станет осваивать после Луны

Первостепенной задачей для России в рамках исследования космоса остается лунная миссия, а наряду с ней — миссия по освоению Венеры. Об этом рассказал во вторник, 10 марта, первый вице-премьер Денис Мантуров.

Как напомнил политик в интервью журналу "Разведчик", еще в 1970 году Советский Союз осуществил первую в мире успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы — это была именно Венера. С учетом имеющегося опыта "сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении".

Первый замглавы кабмина подчеркнул, что воплощение столь амбициозных планов требует солидных ресурсов и нестандартных инженерных решений. Необходима также талантливая и "дерзкая, в хорошем смысле этого слова", молодежь, способная предлагать неординарные идеи.

Еще в 2021 году в "Роскосмосе" презентовали проект первого транспортно-энергетического модуля "Зевс". Исполнительный директор корпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщал, что миссия начнется на Земле ориентировочно в 2030 году, далее планируется подлет ядерного буксира к Луне, где отделится космический аппарат. Затем ожидается гравитационный маневр у Венеры, где тоже отделится аппарат, потом — отлет в сторону Юпитера и его спутников.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин напомнил про поставленную президентом цель по наращиванию потенциала отечественной космической отрасли — это сфера имеет ключевое значение для роста национальной экономики и укрепления технологического суверенитета. Для выполнения соответствующих задач в перспективе до 2036 года потребуется около 4,5 триллиона рублей.