Политолог Супонина: Все устали от непредсказуемости американцев

В какой мере телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся в понедельник вечером, может повлиять на дальнейший ход событий на Ближнем Востоке? На какой реальный результат в конфликте с Ираном рассчитывает Вашингтон? И насколько сами американцы поддерживают действия Трампа против Исламской республики?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с политологом Еленой Супониной.

"Телефонные переговоры между Путиным и Трампом прошли очень хорошо. Все довольны. И главное – в регионе ожидания очень высокие от этого разговора. И от посредничества России. Потому что все устали от непредсказуемости американцев. Она влияет на инвесторов, рынки", - отметила она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео