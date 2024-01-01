Джаред Лето решил зарегистрировать в России товарный знак

Американский актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России.

Как уточняет ТАСС, заявка была направлена в Роспатент 5 марта из Соединенных Штатов по двум классам Международной классификации товаров и услуг.

Если российские власти решат удовлетворить запрос, Джаред Лето официально получит право выпускать в России под своим брендом одежду и обувь, а также оказывать развлекательные услуги и организовывать кино- и телевизионные выступления актеров и музыкантов.

Джаред Лето известен любовью к русской культуре и кухне — об этом он рассказывал своей фанатке из России. Актер позвонил Анастасии Петровой, страдающей от неизлечимой болезни, в день ее рождения, исполнив мечту девушки.

В 2024 году группа Thirty Seconds to Mars, солистом которой является Джаред Лето, выступила в Белграде, на концерте собралось много русских. Фронтмен рассказал, что соскучился по своим российским фанатам и пообещал обязательно выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, когда "все закончится".