Уиткофф внес ясность относительно сроков новой встречи по Украине

Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на следующую неделю. Об этом рассказал во вторник, 10 марта, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Как подчеркнул американский политик в комментарии CNBC, Вашингтон сохраняет позитивный настрой относительно перспектив мирного урегулирования украинского конфликта.

По словам Уиткоффа, "это конфликт, который должен закончиться, и мы намерены придерживаться оптимистичного подхода".

Ранее в Кремле отмечали, что никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине нет. Очевидным называли тот факт, что едва ли можно говорить о новом раунде переговоров по Украине в Абу-Даби, учитывая эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о попытках поиска дипломатического решения конфликта на Украине, подчеркивал, что "уже давно наступил момент, как сказал Путин, когда в Киеве кто-то должен взять на себя ответственность". Однако пока Киев отказывается признать очевидное, "ситуация для них ухудшается изо дня в день, и поэтому такая нервозность, граничащая с истерикой".