Украинские националисты нанесли ракетный удар по Брянску — есть погибшие и раненые. Об этом рассказал во вторник, 10 марта, глава Брянской области Александр Богомаз.

Как написал политик в своем Telegram-канале, укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. Точное количество жертв этой атаки пока не сообщается. Богомаз заверил, что предпринимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта.

Mash утверждает, что ВСУ обстреливали Брянск ракетами Storm Shadow. Один из прилетов, по неподтвержденным данным, пришелся на завод по выпуску микросхем для мобильных устройств. Враг ударил во время пересменки — сотрудники собирались идти домой.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что киевскому режиму не удалось нанести стратегическое поражение России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор: обстрелы городов, диверсии на инфраструктуре, покушения на представителей власти.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что российские бойцы, в отличие от украинских националистов, при проведении спецоперации строго придерживаются норм международного гуманитарного права и никогда не наносят целенаправленных ударов по мирным жителям и гражданским объектам, в том числе — учебным учреждениям.