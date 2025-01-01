Москвичам объяснили, когда переобувать автомобили в летнюю резину

Автомобилистам в столичном регионе пока рано менять резину с зимней на летнюю. С таким предупреждением во вторник, 10 марта, выступил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Водителей призывают не спешить с переобувкой транспортных средств, поскольку оттепель носит неустойчивый характер: рано утром и ближе к вечеру термометры могут показывать температуру ниже нуля градусов. Сохраняются и риски гололедицы.

Переходить с зимней резины на летнюю рекомендуется тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет выше плюс пяти-шести градусов. До этого времени также мотоциклистов просят не выезжать на дороги, сообщает "Интерфакс".

Годом ранее весна выдалась неоднозначная. Погода преподнесла такой сюрприз, что Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы советовал столичным водителям в мае не выезжать на летней резине.

Между тем россиян предупредили, что сезонные шиномонтажные услуги весной 2026 года подорожают на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Представители отрасли связали это с инфляцией, дефицитом кадров и увеличением расходов на персонал и оборудование. Кроме того, в больших населенных пунктах многие шиномонтажки закрываются — промзоны, где обычно размещают такие сервисы, благоустраиваются.