Путин снова созвонился с президентом Ирана

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом — всего через четыре дня после предыдущей беседы.

Как уточнили в пресс-службе Кремля во вторник, 10 марта, политики продолжили обсуждение ситуации на Ближнем Востоке в свете агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.

Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта и его решения политическими средствами. Масуд Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану.

Днем ранее российский лидер поздравил аятоллу Сейеда Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием верховным руководителем Ирана. Владимир Путин выразил уверенность в том, что новый глава исламской республики продолжит дело своего отца и сумеет сплотить народ перед лицом новых испытаний для противостояния вооруженной агрессии.

Ситуацию вокруг Ирана обсудили во время телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп. Беседа президентов России и США стала первой в 2026 году — она состоялась на фоне топливно-энергетического кризиса, который разгорается в странах Запада из-за военных действий на Ближнем Востоке.