Мишустин обсудил с кабмином ЖКХ и помощь приграничным регионам

Обновление региональных объектов ЖКХ стало одной из главных тем оперативного совещания, которое провёл глава кабмина Михаил Мишустин.
На развитие и ремонт инфраструктуры субъекты получают специальные кредиты - под 3% годовых на 15 лет. Благодаря таким займам за последние пять лет было построено и отремонтировано более тысячи объектов, и свыше половины из них - в сфере ЖКХ.
Этот механизм активно будут использовать и дальше. Сейчас уже одобрено около 300 новых проектов, и рассмотрение заявок на финансирование продолжается.
Еще одна приоритетная тема - помощь приграничным территориям. Правительство направит дополнительные средства, чтобы наладить стабильную подачу электричества в многоквартирные дома и социальные объекты Белгородской области.
"Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение граждан, необходимы новые мощности. На их приобретение мы выделим порядка полумиллиарда рублей, что позволит направить примерно 300 генераторов белгородцам. А значит, и наладить надежную подачу электричества и отопления в многоквартирные дома и в социально значимые объекты – это школы, детские сады, больницы, поликлиники. Президент подчеркивал: следует посмотреть, что еще нужно сделать дополнительно, где еще не восстановлено все в необходимом объеме, и в короткие сроки эту работу завершить. Правительство продолжит оказывать системную помощь нашим приграничным регионам", - сказал премьер.