Мишустин обсудил с кабмином ЖКХ и помощь приграничным регионам

Обновление региональных объектов ЖКХ стало одной из главных тем оперативного совещания, которое провёл глава кабмина Михаил Мишустин.

На развитие и ремонт инфраструктуры субъекты получают специальные кредиты - под 3% годовых на 15 лет. Благодаря таким займам за последние пять лет было построено и отремонтировано более тысячи объектов, и свыше половины из них - в сфере ЖКХ.

Этот механизм активно будут использовать и дальше. Сейчас уже одобрено около 300 новых проектов, и рассмотрение заявок на финансирование продолжается.

Еще одна приоритетная тема - помощь приграничным территориям. Правительство направит дополнительные средства, чтобы наладить стабильную подачу электричества в многоквартирные дома и социальные объекты Белгородской области.